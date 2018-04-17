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Подписчики посмеялись над выступившей в цирке Лолитой
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Подписчики посмеялись над выступившей в цирке Лолитой 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Instagram
Певица Лолита Милявская рассказала, как выступила в цирке Нижнего Тагила, и показала животных своим подписчикам, но те посмеялись над ней.
По словам певицы Лолиты Милявской, выступавшей накануне в Нижнем Тагиле, город очень изменился с тех пор, когда она приезжала последний раз.
«Как преобразился город за 8 лет, которые я здесь не была! И таких цирков у нас, увы, пока больше нет. В цирке очень тепло и нет запаха даже в «квартирах» парнокопытных артистов. Отдельное спасибо переполненному зрительному залу. Люди приходили со сменной обувью. Такое видела только в Прибалтике. Спасибо, любимые!», — написала она на своей странице в Instagram.
В ответ на это сообщение многие подписчики посмеялись над Лолитой:
«На первом видео (изображен вол, прим. ВЗГЛЯД) очень похоже на хозяйку поста», — заявила ylia.vlaskova1986.
«Как повезло животным цирка. Они так близко видели Лолиту. Некоторых еще и погладили!», — посмеялась lyubovo.
Кроме того, поклонники раскритиковали певицу за то, что она хвалит цирк:
«Не верю, что в цирках может быть хорошо. Нажива на животных и все. Родители, не водите своих детей в цирки! Не оплачивайте жестокость», — пишет nemylatka.
«Не люблю зоопарки и цирк только из-за того, что жалко животных. Хорошо если принесут воды и еды. А много таких что животные умирают от истощения», — считает sofiya198312.
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