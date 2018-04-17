Подписчики посмеялись над выступившей в цирке Лолитой

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 17 Апр 2018 в 12:31 PDT Певица Лолита Милявская рассказала, как выступила в цирке Нижнего Тагила, и показала животных своим подписчикам, но те посмеялись над ней.

По словам певицы Лолиты Милявской, выступавшей накануне в Нижнем Тагиле, город очень изменился с тех пор, когда она приезжала последний раз.

«Как преобразился город за 8 лет, которые я здесь не была! И таких цирков у нас, увы, пока больше нет. В цирке очень тепло и нет запаха даже в «квартирах» парнокопытных артистов. Отдельное спасибо переполненному зрительному залу. Люди приходили со сменной обувью. Такое видела только в Прибалтике. Спасибо, любимые!», — написала она на своей странице в Instagram.

В ответ на это сообщение многие подписчики посмеялись над Лолитой:

«На первом видео (изображен вол, прим. ВЗГЛЯД) очень похоже на хозяйку поста», — заявила ylia.vlaskova1986.

«Как повезло животным цирка. Они так близко видели Лолиту. Некоторых еще и погладили!», — посмеялась lyubovo.

Кроме того, поклонники раскритиковали певицу за то, что она хвалит цирк:

«Не верю, что в цирках может быть хорошо. Нажива на животных и все. Родители, не водите своих детей в цирки! Не оплачивайте жестокость», — пишет nemylatka.

«Не люблю зоопарки и цирк только из-за того, что жалко животных. Хорошо если принесут воды и еды. А много таких что животные умирают от истощения», — считает sofiya198312.