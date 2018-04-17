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Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
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Киркоров запретил крутить свои хиты на радио 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров запретил семи радиостанциям транслировать свои песни, сообщает Telegram-канал Super.
В распоряжении канала оказался документ, подписанный гендиректором компании «Филипп Киркоров продакшн», которая представляет артиста. Согласно ему, радиостанциям, которые входят в холдинг «Европейская медиагруппа», запрещено использовать в эфире все песни из репертуара Киркорова.
Документ не объясняет причин запрета, однако, по информации канала, он связан с «затяжным конфликтом» певца с генеральным директором «Европейской медиагруппы» Романом Емельяновым.
В «Европейскую медиагруппу» входят такие радиостанции, как «Ретро FM», «Европа Плюс», «Новое радио» и «Дорожное радио».
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