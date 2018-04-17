Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты

Киркоров запретил крутить свои хиты на радио

Певец Филипп Киркоров запретил семи радиостанциям транслировать свои песни, сообщает Telegram-канал Super.

В распоряжении канала оказался документ, подписанный гендиректором компании «Филипп Киркоров продакшн», которая представляет артиста. Согласно ему, радиостанциям, которые входят в холдинг «Европейская медиагруппа», запрещено использовать в эфире все песни из репертуара Киркорова.

Документ не объясняет причин запрета, однако, по информации канала, он связан с «затяжным конфликтом» певца с генеральным директором «Европейской медиагруппы» Романом Емельяновым

В «Европейскую медиагруппу» входят такие радиостанции, как «Ретро FM», «Европа Плюс», «Новое радио» и «Дорожное радио».