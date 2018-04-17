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Вдове Петренко поставили неутешительный диагноз
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Глубокая кома: Вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Появились подробности экстренной госпитализации вдова актера Алексея Петренко Азимы. Оказалось, женщина впала в глубокую кому.
На официальной страничке Азимы Абдумаминовой в социальной сети Facebook появились свежие данные о состоянии ее здоровья после того, как выяснилось, что женщину без сознания экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник.
Новости оказались тревожными.
"Дорогие друзья, родственники и коллеги! Слава Богу за все! Наша мамочка спасена. Огромное СПАСИБО врачам скорой помощи и реанимации, которые боролись за ее жизнь. Азима Расуловна 14 часов была в глубокой коме. Высокий профессионализм Докторов позволил вернуть ее к жизни без последствий. Инсульт исключен. Осталась версия отравление. Диагноз: Кома неизвестной этимологии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)", — сообщается на страничке вдовы актера Петренко.
Далее следовал рассказ, как произошло несчастье.
"Это случилось 13 апреля между 21-22часами вечера в большом зале Дома кино. Мама проводила концерт, посвященный 80-ти летию А. В. ПЕТРЕНКО "Галактика Веры Любви и Творчества". Азима Расуловна великолепно выступила на сцене, пела, читала, общалась со зрителями. Зал ее провожал бурными аплодисментами. Что потом случилось за кулисами пока не понятно", — отмечается в посте.
Впрочем, после того, как Азима пришла в себя, есть шанс выяснить неизвестные данные. "Уверена, как только она окрепнет все прояснится. Она уже в ясном сознании, разговаривает, правда еще слабенькая. Сейчас проходит восстановительную терапию. Всех искренне благодарим за молитву и теплое отношение. Любовь и благодарность дарит жизнь и созидание", — такими словами завершилась запись.
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. Они пожелали Азиме скорейшего выздоровления. Напомним, Азима Абдумаминова стала широко известна после неожиданной свадьбы с 72-летним актером Алексеем Петренко. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь. Как подсчитали внимательные близкие актера, получалось, что роман с новой возлюбленной Петренко закрутил в тот момент, когда его жена Галина Кожукова умирала.
После смерти актера в возрасте 79 лет его старшая дочь Полина обратилась в суд, чтобы заявить свои права на наследство Алексея Петренко. Скандальная история сопровождалась громкими заявлениями и грязными обвинениями.
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