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Дроздов решил оставить дело всей жизни
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Дроздов сообщил об уходе из программы «В мире животных» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов сообщил, что готов передать права ведущего передачи своему молодому напарнику на канале «Карусель» — 15-летнему Алексею Лапину.
Дроздов в интервью в честь 50-летия программы «В мире животных» заявил, что «детская студийная программа» — не его формат, передает ТАСС.
«Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — сказал телеведущий.
Он добавил, что уже два года ведет передачу с Лапиным.
«Сейчас Алексей (…) вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий», — выразил мнение Дроздов.
«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — добавил он.
Дроздов подчеркнул также, что сохранение программы и передача знаний о природе молодому последователю — его долг перед основателем программы, кинорежиссером Александром Згуриди.
«Будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена (…) У меня главный принцип: передачу сохранить», –заключил он.
Николай Дроздов начал вести программу «В мире животных» в 1977 году с известным журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. С 2016 года передача выходит на детском телеканале «Карусель».
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