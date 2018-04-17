Дроздов решил оставить дело всей жизни

Дроздов сообщил об уходе из программы «В мире животных»

Дроздов в интервью в честь 50-летия программы «В мире животных» заявил, что «детская студийная программа» — не его формат, передает ТАСС

«Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — сказал телеведущий.

Он добавил, что уже два года ведет передачу с Лапиным.

«Сейчас Алексей (…) вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий», — выразил мнение Дроздов.

«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — добавил он.

Дроздов подчеркнул также, что сохранение программы и передача знаний о природе молодому последователю — его долг перед основателем программы, кинорежиссером Александром Згуриди

«Будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена (…) У меня главный принцип: передачу сохранить», –заключил он.