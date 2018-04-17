Дроздов решил оставить дело всей жизни

Ведущий программы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов сообщил, что готов передать права ведущего передачи своему молодому напарнику на канале «Карусель» — 15-летнему Алексею Лапину.
Дроздов в интервью в честь 50-летия программы «В мире животных» заявил, что «детская студийная программа» — не его формат, передает ТАСС.
«Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — сказал телеведущий.
Он добавил, что уже два года ведет передачу с Лапиным.
«Сейчас Алексей (…) вырос ростом с меня, самостоятельно открывает и закрывает программу, ведет отдельные беседы, снимает сюжеты. Это надежный человек, исполнительный, вдумчивый, работящий», — выразил мнение Дроздов.
«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — добавил он.
Дроздов подчеркнул также, что сохранение программы и передача знаний о природе молодому последователю — его долг перед основателем программы, кинорежиссером Александром Згуриди.
«Будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена (…) У меня главный принцип: передачу сохранить», –заключил он.
Николай Дроздов начал вести программу «В мире животных» в 1977 году с известным журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. С 2016 года передача выходит на детском телеканале «Карусель».