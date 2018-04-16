Пригожин сделал Валерии дорогой подарок

Иосиф Пригожин сделал дорогой подарок любимой Валерии, не дожидаясь ее юбилея

Завтра, 17 апреля, Валерия отмечает юбилей — певице исполняется 50 лет. К праздникам — тихому семейному торжеству и большим концертам — артистка продолжает подготовку. А презенты ко дню рождения уже начала получать: Иосиф Пригожин не дождался праздника любимой женщины и вручил ей дорогой подарок.

50 лет — круглая дата, которую Валерия встретит уже завтра, 17 апреля. Празднование юбилея, как это часто бывает, растягивается: сам день рождения певица проведет с членами семьи и некоторыми друзьями, а 20 и 21 апреля выйдет на сцену в рамках больших сольных концертов. Основное торжество пройдет после второго выступления: "И afterparty, и день рождения — все вместе. Потом можно будет выдохнуть и сказать: "Мы сделали это!", — делится певица.

Организация торжества еще не закончена: вечером накануне праздника Валерия продолжит сборы и подготовку. "Всякие женские штучки, можно я не буду рассказывать подробности", — смеется без пяти минут именинница. Но праздник певица уже успела почувствовать, ведь супруг Иосиф Пригожин заранее преподнес ей подарок:

"Он мне уже сделал идеальный подарок, не удержался. В день своего рождения, такой большой оригинал. (Улыбается). Не утерпел. Иосиф мне подарил очень красивое кольцо. Не могу сказать, что я о нем мечтала, — я вообще о материальных вещах никогда не мечтаю. Но как-то однажды сказала: "Да, я бы такое хотела". И вот он такое кольцо подарил", — рассказала Валерия Teleprogramma.pro.

Накануне 50-летия журналисты не раз беседовали с Валерией о возрасте и интересовались, как ей удается поддерживать цветущий внешний вид — может, дело все же в пластических операциях? Певица не скрывает, что в молодости действительно хотела внести в свою внешность коррективы, но, насмотревшись на жертв хирургических вмешательств, передумала. Женщина уверена — чтобы лицо и фигура не выдавали возраст, достаточно ухаживать за своей кожей, не пить, не курить, не завидовать, не злиться и не ругаться. Для себя Валерия отрицает и ЭКО. «Мне говорят, что сейчас можно родить ребенка в любом возрасте. Примеров много. Но я не хочу химичить. Если Бог даст, то будет приятный сюрприз», — считает знаменитость.