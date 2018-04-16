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Скончался Андрей Невраев
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Скончался актер Андрей Невраев 

Национальная Служба Новостей 16 апреля 2018
Фото: kino-teatr.ru
Похороны актера Андрея Невраева, скончавшегося 14 апреля, состоятся во вторник, 17 апреля, в 12 часов в Николо-Архангельском крематории.
Андрей Рэмович родился 21 декабря 1949 года в Свердловске. В 1970 году окончил Свердловское театральное училище. Будучи студентом, был занят в спектаклях Свердловского ТЮЗа. Затем, по распределению поехал в Омский театр юного зрителя. В 1974 году был приглашен в труппу Новосибирского ТЮЗа, где проработал шесть лет. В 1980 году перешел в Новосибирский областной драматический театр (сегодня театр «Старый дом»). Переехав в Москву в 1990 году, работал в Московском театре им. М. Н. Ермоловой, театре п/р А. Джигарханяна, а также принимал участие в различных театральных проектах. Невраев исполнял роли в фильмах и сериалах «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Москва. Центральный округ», «Красная площадь», «Штрафбат», «Гибель Империи», «Царь», «Закрытая школа», «София» и других».
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