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Олигархи щедро платят Ротару
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Ротару: русские олигархи платят по 2 миллиона за три песни 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Анонсированное возвращение Софии Ротару на большую сцену, судя по всему, не состоится. Sobesednik.ru выяснил детали.
Певица обещала подумать над юбилейным туром, посвященным 70-летию. Скоро звезде 71, но на гастроли она не собирается. Концертный директор звезды Сергей Лавров уверил нас, что легендарная артистка зарабатывает неплохо и без больших туров.

«Сын просит Софию заглянуть в паспорт!»

— Пока София Михайловна продолжает работать в разных городах России и Прибалтики на корпоративах, — рассказывает Лавров. — В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках «Ярмарки земляков». Сольных концертов по России действительно пока не планируется. Хотя София Михайловна находится в потрясающей форме — и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: «Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?»
По словам Сергея Лаврова, без сольных концертов Ротару не скучает. На сегодняшний день София Михайловна неплохо зарабатывает на корпоративах. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, олигархи по-прежнему готовы платить Софии Михайловне большие деньги, чтобы она выступила у них на торжестве.
— Заказников у певицы меньше не стало! — продолжает Сергей. — Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни.
Серьезную конкуренцию Ротару может составить Ирина Аллегрова. Несколько лет назад зрительский интерес к Ирине пропал. Но сейчас «императрица», которой пошел 67-й год, по-прежнему в строю.
— Феномен Аллегровой до сих пор понять не могу, — продолжает Сергей. — Недавно она собрала полный «Олимпийский». Злые языки говорят, что зал нагнали. На что я отвечаю: «Как можно нагнать 18 тысяч зрителей?» У нее был реальный аншлаг. Сейчас у Ирины был тур по Сибири — и он очень хорошо продался. Единственная проблема — это цена билета. У людей покупательная способность снизилась. Это можно определить даже по концертам Аллегровой. Начиная от середины зала и до конца — распродано все. А на первых рядах есть свободные места. Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!

«У Баскова уже нет аншлагов»

А вот Лолите, по словам Лаврова, стоит побеспокоиться. В противном случае она может остаться без работы. Билеты на концерты звезды зрители покупают неохотно. Последний тур певицы по Сибири оказался под угрозой срыва.
— Интерес упал к Лолите только в этом году, раньше она была востребована, — объясняет Лавров. — Буквально на днях она не собрала зал в Москве. Не исключаю, что из-за того, что она работала в Великую субботу. Народ ее осудил за это. Но интерес к ней пропал не только в Москве. В Сибири тоже провал полный: пустой дворец спорта в Иркутске!.. Более-менее у Лолиты получилось выступление только в Красноярске. А так — пустой Новосибирск, в Томске концерт тоже кое-как прошел.
Лавров уверяет, что снижение зрительского интереса произошло из-за неуемных запросов певицы. Недавно она подняла свой гонорар — теперь за каждое выступление звезда просит на сто тысяч рублей больше. Для кризисного времени это весьма солидная сумма.
— Увеличение произошло на 20 процентов, — продолжает Лавров. — Разделите на количество билетов в зале — получается весьма ощутимое подорожание. К тому же у певицы нет хороших песен. В прошлом году у нее гремел хит «На Титанике». Народ шел на него. Сейчас не все оценили «Раневскую»… На сегодняшний день у нас одна из востребованных артисток — Наргиз. Неплохо получает и Ани Лорак: у нее новое шоу, красивая картинка. У Филиппа хорошо прошла Прибалтика, на космических аншлагах — были собраны 7-тысячные дворцы спорта. Я уже боюсь говорить о том, кто хорошо продается. Наши звезды, как слышат, что их похвалили в прессе, тут же поднимают гонорары. А этого делать сейчас никак нельзя. Я всегда привожу в пример Мадонну. Она очень популярна. Но, если объявить ее концерт в Тамбове или Рязани, каждый билет будет стоить по 9 тысяч долларов. Конечно, за эти деньги на нее никто не пойдет. Так и нашим нужно следить за ценами. Кстати, из топовых звезд — у Баскова дела идут плохо. Вроде у него и шоу роскошное, и билеты недорогие были. Но мегааншлагов он нигде не собрал.
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