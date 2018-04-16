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Ведущая «Дома-2» устроила истерику
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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова устроила истерику на съемках и пригрозила покинуть проект 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что терпеть не может вранье и фикцию, и ей стыдно разбирать разного рода провокации. Зрители Ольгу поддержали.
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова уже больше года ведет проект «Дом-2». Не все участники телестройки приняли новую ведущую. Так, по словам бывшего участника шоу Рустама Солнцева, многие участники проекта, узнав о назначении звезды, были уверены: ведущей Ольга стала лишь благодаря своему бывшему супругу, которые занимается продакшеном «Дома-2». Впрочем, тот же Солнцев говорил, что Ольге просто нужно приноровиться. Целых тринадцать месяцев она вела шоу в Москве, а также регулярно ездила на Сейшелы на съемки «Острова любви».
В общем, все это время Орлова успешно справлялась с ролью ведущей, но на записи одного из выпусков неожиданно вспылила, заявила участникам, что ей стыдно разбирать разного рода провокации и покинула студию. Соведущий Андрей Черкасов попытался остановить Ольгу, а потом побежал за ней в гримерку, где принялся уговорить звезду не принимать поспешных решений. «Тебе нравится вести это шоу? Пожалуйста! А мне, честно, не нравится. Я извиняюсь. Я терпеть не могу вранье и фикцию!» — заявила Орлова. Тогда мужчина спросил, что нужно сделать, чтобы прийти к компромиссу. «Половину участников выгнать отсюда! Отправить домой, пусть они там провоцируют своих соседей!» — предложила ведущая.
Поклонники «Дома-2» пришли в восторг от пламенной речи Ольги. «Наконец-то хоть один здравомыслящий человек!», «Гнать всех дармоедов, права Ольга!», «Хоть у одного человека умные мысли и золотые слова. Гоните всех оттуда!», «Молодец, мы с тобой, это просто невозможно смотреть», — говорили они. Правда, нашлись скептики, заявившие, что эмоциональное выступление ведущей было заранее спланировано. В качестве доказательства они привели тот факт, что разговор Орловой с Черкесовым в гримерке был записан не на мобильный телефон, а на профессиональную камеру, которая, по идее, не должна быть включена в пустой гримерке. Чем закончился скандал и покинет ли Орлова «Дом-2» зрители увидят в ближайших выпусках.
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