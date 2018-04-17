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Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
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Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍ 

WomanHit.ru 39 минут назад
Имя звезды российской эстрады Лолиты Милявской находится в «черном списке» «Миротворца». По этой причине исполнительница не сможет посетить грядущий выпускной своей дочери Евы. В этом году девочка не будет поступать в ВУЗ, так как ей «нужна адаптация к русскому языку», передают Dni.ru.
Милявская также уточнила, что ее наследница не будет получать образование ни в Украине, ни в Лондоне.
«Принц женится, моей там уже делать нечего», — шутит певица.
У Евы есть способности к изучению иностранных языков: девочка уже неплохо знает английский и немецкий, отмечает Лолита.
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