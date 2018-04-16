Ещё
В США умер актер Ли Эрмей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США умер актер Ли Эрмей 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © AP Photo / Charles Sykes
Американский актер Ли Эрмей, получивший широкую известность после роли инструктора в фильме "Цельнометаллическая оболочка", скончался в воскресенье на 75-м году жизни, сообщил его менеджер.
"Я с глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (днем в воскресенье мк) от осложнений пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать", — написал менеджер актера Билл Роджин в его Twitter.
Самое известное появление Эрмея на экране — монолог при знакомстве с новобранцами морской пехоты из "Цельнометаллической оболочки" (1987), знакомый даже тем, кто не смотрел фильм. За эту роль он был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучшая роль второго плана".
РИА Новости: последние новости
Кончита Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе "Мисс Россия-2018" стала восемнадцатилетняя студентка Таиландский суд предъявил обвинения Рыбке и Лесли
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ261
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ12
Китай бросил вызов США259
Эксперты обрадовали россиян169
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»172
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение