В США умер актер Ли Эрмей

Американский актер Ли Эрмей, получивший широкую известность после роли инструктора в фильме "Цельнометаллическая оболочка", скончался в воскресенье на 75-м году жизни, сообщил его менеджер.

"Я с глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (днем в воскресенье мк) от осложнений пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать", — написал менеджер актера Билл Роджин в его Twitter.

Самое известное появление Эрмея на экране — монолог при знакомстве с новобранцами морской пехоты из "Цельнометаллической оболочки" (1987), знакомый даже тем, кто не смотрел фильм. За эту роль он был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучшая роль второго плана".