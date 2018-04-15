Навку довели до слез

Навку прилюдно довели до слез

Спортсменка Татьяна Навка с размахом отметила день рождение в модном столичном ресторане. Без слез не обошлось.

Особенным оказалось поздравление от старшей дочери Навки Александры. Она исполнила для мамы песню. Спортсменка не смогла сдержать слез.

Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в социальной сети Instagram. Навка обнимала дочь и украдкой смахивала слезы, предает Starhit

Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением. Она прочитала для мамы стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки на своей странице в Instagram.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 14 Апр 2018 в 1:06 PDT

Подписчики были восхищены трогательным роликом. "Надюша прекрасна!" — написал один из комментаторов. "Как похожа на маму! Умница, красавица!" — отметил другой.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 12 Апр 2018 в 11:39 PDT

Напомним, спортсменке исполнилось 43 года. С 2015 года Навка состоит в браке в представителем Кремля Дмитрием Песковым.