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Навку довели до слез
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Навку прилюдно довели до слез 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
Спортсменка Татьяна Навка с размахом отметила день рождение в модном столичном ресторане. Без слез не обошлось.
На празднике было множество гостей. Вручить подарки жене пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова собрались друзья и родственники. Среди них: певица Жасмин, Кристина Орбакайте, Елена Север, Анастасия Заворотнюк, Алика Смехова, и многие другие.
Особенным оказалось поздравление от старшей дочери Навки Александры. Она исполнила для мамы песню. Спортсменка не смогла сдержать слез.
Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в социальной сети Instagram. Навка обнимала дочь и украдкой смахивала слезы, предает Starhit.
Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением. Она прочитала для мамы стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки на своей странице в Instagram.
Подписчики были восхищены трогательным роликом. "Надюша прекрасна!" — написал один из комментаторов. "Как похожа на маму! Умница, красавица!" — отметил другой.
Напомним, спортсменке исполнилось 43 года. С 2015 года Навка состоит в браке в представителем Кремля Дмитрием Песковым.
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