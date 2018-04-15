Собчак угодила в громкий скандал

Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером

Телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. Журналистку заклевали в Сети за то, что та якобы попыталась флиртовать с основателем Telegram Павлом Дуровым

Популярный блогер Лена Миро не могла остаться в стороне. Она заявила, что ведущую можно простить за то, что она решилась на такой шаг при живом муже. "Да и сейчас, если посмотреть на Виторгана, Собчак можно понять", — написала журналистка.

Миро отметила, что пока муж Собчак находится в Москве , та отдыхает с подругами в США . "Чем развлечь себя, если не мужиками? Но вот как при живом муже, отце твоего ребенка можно шариться по чужим соцсетям и оставлять комментарии в надежде найти секс на стороне?" — вопрошает блогер.

Досталось Собчак и от пользователей Instagram. Они очень быстро отреагировали на комментарий, который звезда оставила на странице Дурова. "Принц", — написала под снимком миллиардера ведущая.

Журналистку буквально заклевали в Сети. Комментаторы начали соревноваться в остроумии, сравнивая Собчак с лошадью.

Отметим, что позже комментарий телеведущей на странице Дурова был удален. Официально же Собчак никак не комментировала разгоревшийся скандал.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Апр 2018 в 11:59 PDT

Напомним, недавно начали ходить слухи о том, что брак Виторган и Собчак буквально трещит по швам. Пара по этому поводу не высказывалась.