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Собчак угодила в громкий скандал
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Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером 

Дни.ру 22 минуты назад
Фото: Instagram
Телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак оказалась в центре нового скандала. Журналистку заклевали в Сети за то, что та якобы попыталась флиртовать с основателем Telegram Павлом Дуровым.
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Популярный блогер Лена Миро не могла остаться в стороне. Она заявила, что ведущую можно простить за то, что она решилась на такой шаг при живом муже. "Да и сейчас, если посмотреть на Виторгана, Собчак можно понять", — написала журналистка.
Миро отметила, что пока муж Собчак находится в Москве, та отдыхает с подругами в США. "Чем развлечь себя, если не мужиками? Но вот как при живом муже, отце твоего ребенка можно шариться по чужим соцсетям и оставлять комментарии в надежде найти секс на стороне?" — вопрошает блогер.
Досталось Собчак и от пользователей Instagram. Они очень быстро отреагировали на комментарий, который звезда оставила на странице Дурова. "Принц", — написала под снимком миллиардера ведущая.
Журналистку буквально заклевали в Сети. Комментаторы начали соревноваться в остроумии, сравнивая Собчак с лошадью.
Отметим, что позже комментарий телеведущей на странице Дурова был удален. Официально же Собчак никак не комментировала разгоревшийся скандал.
Напомним, недавно начали ходить слухи о том, что брак Виторган и Собчак буквально трещит по швам. Пара по этому поводу не высказывалась.
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