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Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
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Ведущая Первого канала родила третьего ребенка 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/ushakovao
Ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Ольга Ушакова стала многодетной матерью. Теперь ей предстоит воспитывать сразу трех дочерей.
Девочка появилась на свет 14 апреля, спустя девять месяцев после свадьбы. Об этом Ушакова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Рожала ведущая в элитной подмосковной клинике. "Говорят, дети, зачатые в медовый месяц, будут счастливыми… Пусть так и будет", — написала она.
Пользователи тут же бросились поздравлять журналистку. "Доченька, как и мамочка овен, а еще наверняка такая же красавица будет, это точно, счастья, здоровья, вам и всем вашим девочкам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — написал один из комментаторов. "Сил Вам, любви, терпения, мудрости, а малышке здоровья!" — добавил второй.
Похоже, в обсуждении отметилась и бабушка новорожденной. "Спасибо за мою прекрасную внучку", — написала под фотографией Люсинда Докер — мать Адама Докера, мужа Ушаковой, известного футболиста и ресторатора.
Напомним, Ушакова уже воспитывает двух дочек от предыдущих отношений. Новый избранник ведущей Первого канала легко поладил с девочками. Для журналистки это было очень важно: она хотела, чтобы у мужа выстроились хорошие отношения с ttl детьми.
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Комментарии4  Ещё 4 источника 
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