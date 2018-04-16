Садальский обратился к Урганту

Садальский подчеркнул, что Ургант — яркий пример того, когда на детях гениев природа не отдыхает. "Все поколения Ургантов феерически талантливы — и бабушка Нина, и папа Андрей и сам Иван — все трое с исключительным, тотальным актерским обаянием, причем положительным", — подчеркнул актер.

Садальский напомнил, что мать Ивана — актриса Валерия Киселева была тонкой, чувствующей женщиной, которой, к сожалению, не стало три года назад.