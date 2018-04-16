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Садальский обратился к Урганту
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Садальский обратился к Урганту 

Russianshowbiz.info 16 апреля 2018
Известный актер Станислав Садальский поздравил телеведущего Ивана Урганта с юбилеем, выложив в Инстаграм смешной коллаж из фото.
Садальский подчеркнул, что Ургант — яркий пример того, когда на детях гениев природа не отдыхает. "Все поколения Ургантов феерически талантливы — и бабушка Нина, и папа Андрей и сам Иван — все трое с исключительным, тотальным актерским обаянием, причем положительным", — подчеркнул актер.
Садальский напомнил, что мать Ивана — актриса Валерия Киселева была тонкой, чувствующей женщиной, которой, к сожалению, не стало три года назад.
"Так что Ивану есть в кого, как говорится, хотя это и не показатель — у многих отпрысков других известных династий этот трамплин не работает", — заметил Садальский. Актер еще раз поздравил Урганта с Днем рождения, пожелал оставаться собой, но не терять главное — ту самую "актерскую искру" своих родителей.
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