«Хулиганка»: Пугачева показала озорное фото

«Хулиганка»: Алла Пугачева показала озорное фото без макияжа

15 апреля Алла Борисовна отпраздновала день рождения — ее поздравляла буквально вся страна. Родные, коллеги, друзья и поклонники с самого утра поздравляли Примадонну российской эстрады. Этот день артистка провела в кругу семьи.

Судя по всему, праздник в честь дня рождения прошел хорошо, так как Алла находится в прекрасном расположении духа. Артистка выложила в своем микроблоге новую фотографию, на которой предстала полностью без макияжа. При этом певица задорно показывала язык на камеру. Кроме того, вчера весь день Алла провела дома, что, по ее словам, большая редкость — Примадонна решила устроить себе выходной и ничего не делать.

"Отличное настроение сегодня. Весь день «валяла дурака». Редкий случай", — написала под снимком Алла. Поклонники пришли в восторг от фотографии и рады, что Пугачева находится в таком хорошем расположении духа. Кроме того, подписчики посоветовали Алле почаще отдыхать.

"Умница, красавица", "Хулиганка", "Вы прелесть, Алла Борисовна. Здоровья и всех земных благ Вам и вашей семье. Обожаю Вас!", "Почаще так делайте", "Надо себя беречь", "Счастливая женщина! Озорная! " — писали поклонники.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Апр 2018 в 12:52 PDT