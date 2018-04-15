Дети довели до слез Пугачеву

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 14 Апр 2018 в 2:45 PDT

Малыши прочитали маме стихи и подарили свои многочисленные рисунки, на которых были написаны поздравления по-русски и даже по-французски (ребятишки изучают этот язык почти с самого рождения). Примадонна была очень тронута, и голос ее откровенно дрожал, когда она благодарила детей за поздравления.