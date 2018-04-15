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Дети довели до слез Пугачеву
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Пугачеву в день рождения родные дети довели до слез 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Instagram
До слез растрогали Аллу Пугачеву, которая отметила 15 апреля свой очередной день рождения, поздравления младших детей, Гарри и Лизы.
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Малыши прочитали маме стихи и подарили свои многочисленные рисунки, на которых были написаны поздравления по-русски и даже по-французски (ребятишки изучают этот язык почти с самого рождения). Примадонна была очень тронута, и голос ее откровенно дрожал, когда она благодарила детей за поздравления.
Вместе с младшими детьми Пугачеву поздравила и внучка Клавдия, которая чуть старше Гарри и Лизы.
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