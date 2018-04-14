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Дочь Андрея Панина отреклась от отца
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Дочь Андрея Панина от первого брака отреклась от отца 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В связи с пятилетней годовщиной трагической гибели актера Андрея Панина Первый канал выпустил в эфир документальный фильм «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства». В нем, в том числе речь зашла о первой дочери артиста Надежде, которая много лет назад вместе со своей мамой Татьяной Французовой эмигрировала в США и с тех пор ни с кем из родственников по линии отца не поддерживает отношения. Мама и сестра Панина вспоминают бывшую невестку без лишних эмоций. Говорят, что родители Татьяны не спешили принимать Андрея в семью, он был для них слишком простым.
«Они хотели, чтоб она такого выбрала — с деньгами с машиной. А этого ничего у нас не было, у нас даже своя квартира не всегда была», — рассказала мама актера.
По ее словам, будучи студентом школы— студии МХАТ, Андрей ютился полуподвальной коммунальной квартире. Но Татьяна его очень любила и, несмотря на неустроенность, всегда была рядом. Она даже прощала ему многочисленные измены. Но рожать уехала в Кемерово к родителям. Именно тогда Андрей впервые серьезно запил. Молодой папаша не приехал к рождению дочери, не появился он и позже. Его дочь воспитывали бабушка и дедушка — родители жены.
«Тогда у них и пошли отношения в разнобой. Воспитывали Надю дедушки-бабушки. Последний раз я ее видела совсем маленькой», — рассказала сестра Панина Нина. Бабушка Аня хранит в своем подмосковном доме фото внучки в возрасте 5 лет. Девочка очень похожа на своего отца. Друзья Панина говорят, что он до последнего дня очень жалел о том, что дочь выросла без него, — пишет starhit.ru.
Напомним, актер Андрей Панин, снявшийся в более чем 80 фильмах, умер при странных обстоятельствах в марте 2013 года, ему был 51 год. От второго брака с актрисой, его ученицей Натальей Рогожкиной у Панина родилось двое сыновей.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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