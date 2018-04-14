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Вдова актера Петренко экстренно госпитализирована
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Вдова актера Алексея Петренко экстренно госпитализирована 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вдова знаменитого российского актера Алексея Петренко 46-летняя Азима Абдумаминова была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщает Рен-ТВ.
Женщина потеряла сознание на одном из светских мероприятий. Врачи не исключают, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Однако проведенные исследования пока не подтвердили это. Абдумаминовой предстоит пройти еще несколько тщательных обследований.
Петренко и Абдумаминова прожили в браке шесть лет, у них родилась Мелания, пара воспитывала также детей Азимы Абдумаминовой.
>> Дочь Алексея Петренко осталась без наследства
Близкие Петренко считают, что он встречался с Азимой, еще когда умирала его жена — журналистка Галина Кожухова.
После смерти Алексея Петренко старшая дочь актера Полина подала иски в суд из-за наследства.
На родине Абдумаминова руководила пресс-центром президента Киргизии Курманбека Бакиева (возглавлял Киргизию с 2005 по 2010 год. Позже была назначена директором «Кыргызфильмофонда».
Алексей Петренко известен благодаря таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс», «Сибирский цирюльник». На его счету более 100 ролей в кино.
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