Вдова актера Петренко экстренно госпитализирована

Вдова актера Алексея Петренко экстренно госпитализирована

Вдова знаменитого российского актера Алексея Петренко 46-летняя Азима Абдумаминова была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщает Рен-ТВ.

Женщина потеряла сознание на одном из светских мероприятий. Врачи не исключают, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Однако проведенные исследования пока не подтвердили это. Абдумаминовой предстоит пройти еще несколько тщательных обследований.

Петренко и Абдумаминова прожили в браке шесть лет, у них родилась Мелания, пара воспитывала также детей Азимы Абдумаминовой.

Близкие Петренко считают, что он встречался с Азимой, еще когда умирала его жена — журналистка Галина Кожухова.

После смерти Алексея Петренко старшая дочь актера Полина подала иски в суд из-за наследства.

На родине Абдумаминова руководила пресс-центром президента Киргизии Курманбека Бакиева (возглавлял Киргизию с 2005 по 2010 год. Позже была назначена директором «Кыргызфильмофонда».