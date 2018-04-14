Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске

Экс-вокалист группы Deep Purple попал в больницу Минска

Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер был госпитализирован в больницу скорой медпомощи в Минске , передает РИА "Новости"

"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", — сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

Джо Линн Тернеру 66 лет. В 2012-м переехал в Минск с супругой Майей Козыревой.