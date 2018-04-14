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Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
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Экс-вокалист группы Deep Purple попал в больницу Минска 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер был госпитализирован в больницу скорой медпомощи в Минске, передает РИА "Новости".
"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", — сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.
Джо Линн Тернеру 66 лет. В 2012-м переехал в Минск с супругой Майей Козыревой.
Он также был лидером группы Rainbow. После ухода из Rainbow Джо выпустил сольный альбом "Rescue You". В 1988 году Джо присоединился к группе Ингви Мальмстина Rising Force. В 1989 году он ушел из группы и был приглашен своим бывшим партнером по Rainbow Ричи Блэкмором заменить Иэна Гиллана в Deep Purple. С Deep Purple Джо записал альбом "Slaves And Masters". В 1992 году Тернер был уволен из группы.
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