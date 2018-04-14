Козловский угодил в гей-скандал

Мерзликин поддержал угодившего в гей-скандал Козловского

Российского актера Данилу Козловского , которого россияне заподозрили в проявлении неуважения к себе, поддержал его коллега Андрей Мерзликин . При этом сам автор фильма "Тренер" уже успел угодить во второй скандал, на этот раз связанный с отношением к гомосексуализму.

Один из самых известный и популярных в России современных актеров — Данила Козловский — попробовал себя в режиссерском амплуа. Итогом стал фильм "Тренер". Впрочем, в центре внимания широкой общественности оказалась не сама лента, а высказывания звезды.

Так, в его реакции на критику картины многие усмотрели проявление неуважения к россиянам. После этого Козловский еще раз привлек к себе внимание общественности, выразив свое отношение к гомосексуалистам. Он подчеркнул, что сам не имеет ничего общего с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, однако не против фильмов о геях. Это дало публике основания подозревать, что Данила Козловский все же входит в состав меньшинств. Ему припомнили и многочисленные слухи, связанные с этой темой.

Поддержать актера в такой непростой ситуации решился актер Андрей Мерзликин, исполнивший главную роль в фильме "Танки".

"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, "ребенка" своего привез показать. Надо быть добрее", — цитирует его РИА Новости.

Актер прекрасно понимает чувства Козловского, ведь ему самому пришлось отвечать на критику зрителей после пресс-показа новой ленты. Большинство вопросов касались исторических неточностей в "Танках", повествующих о создании инновационной боевом машины Т-34 на пороге войны с Германией

Впрочем, до нападок на критиков Андрей Мерзликин не дошел. Он просто объяснил, почему не искажает истории.