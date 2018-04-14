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Козловский угодил в гей-скандал
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Мерзликин поддержал угодившего в гей-скандал Козловского 

Дни.ру 5 часов назад
Российского актера Данилу Козловского, которого россияне заподозрили в проявлении неуважения к себе, поддержал его коллега Андрей Мерзликин. При этом сам автор фильма "Тренер" уже успел угодить во второй скандал, на этот раз связанный с отношением к гомосексуализму.
Один из самых известный и популярных в России современных актеров — Данила Козловский — попробовал себя в режиссерском амплуа. Итогом стал фильм "Тренер". Впрочем, в центре внимания широкой общественности оказалась не сама лента, а высказывания звезды.
Так, в его реакции на критику картины многие усмотрели проявление неуважения к россиянам. После этого Козловский еще раз привлек к себе внимание общественности, выразив свое отношение к гомосексуалистам. Он подчеркнул, что сам не имеет ничего общего с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, однако не против фильмов о геях. Это дало публике основания подозревать, что Данила Козловский все же входит в состав меньшинств. Ему припомнили и многочисленные слухи, связанные с этой темой.
Поддержать актера в такой непростой ситуации решился актер Андрей Мерзликин, исполнивший главную роль в фильме "Танки".
"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, "ребенка" своего привез показать. Надо быть добрее", — цитирует его РИА Новости.
Актер прекрасно понимает чувства Козловского, ведь ему самому пришлось отвечать на критику зрителей после пресс-показа новой ленты. Большинство вопросов касались исторических неточностей в "Танках", повествующих о создании инновационной боевом машины Т-34 на пороге войны с Германией.
Впрочем, до нападок на критиков Андрей Мерзликин не дошел. Он просто объяснил, почему не искажает истории.
"Мы рассказываем ее такой, какой она могла бы быть. Это не документальное кино, это художественный фильм, который прежде всего ориентирован на молодежную зрительскую аудиторию", — подчеркнул он.
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