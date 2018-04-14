«Перед смертью Люся Гурченко очень устала»

Близкий друг впервые рассказал о причинах раннего ухода из жизни Людмилы Гурченко

О Людмиле Марковне Гурченко вновь заговорили. Близкий друг актрисы — фотограф Аслан Ахмадов — представил книгу о великой певице и актрисе, в которую вошли ее неизвестные фотографии. О работе с легендарной артисткой, а также о тревогах, которые одолевали звезду, — в материале наших корреспондентов.

«Это самое сокровенное, чем она поделилась»

— Эту книгу мы сделали не случайно, — делится Аслан. — В 70-х годах Люся увидела похожее издание, посвященное Марлен Дитрих . Ей так захотелось его купить. Но не получилось. С тех пор мечтала, чтобы когда-нибудь появилась такая книга о ней. Фотографии, которые здесь собраны, были сделаны в последние три года жизни Людмилы Марковны. Для Люси это был очень сложный период в жизни. Она очень устала. Мне часто задают один и тот же вопрос: «Почему Люся ушла?» Потому что ей было трудно воспринимать происходящее. Мне однажды она сказала: «Ты знаешь, Аслан, все, что я делаю, никому не нужно вообще!»

Такие размышления у Гурченко возникли не случайно. Незадолго до смерти она решилась на смелый эксперимент — записала аудиоверсию своей книги «Мое взрослое детство». На этот проект легендарная артистка не жалела ни времени, ни сил.

— Мы ехали с ней в машине, и Люся была очень расстроена, — продолжает Ахмадов. — Оказалось, супруг Гурченко Сергей предлагал их аудиокнигу в издательства, а ее никто не взял. Для нее это было так тяжело. Ведь в этой книге она рассказала о самых сложных годах в своей судьбе. И ей их заново пришлось внутренне пережить. Это самое сокровенное, чем она поделилась, оказалось никому не нужным. Очень многие вещи, которые происходили в тот период в жизни, делали ее очень грустной. Она и так была человеком не особо веселым.

«Невероятное счастье, которое тебя окрыляет»

По словам Аслана, улыбку на лице Гурченко вызывали только рассказы об отце, которого она бесконечно любила. В те редкие моменты, когда актриса вспоминала о папе, начинала сиять.

— У меня спрашивают: «Почему в книге нет фотографий, где она улыбается?» — продолжает друг звезды. — Да поводов не было. А если и случались, то очень редко. Есть всего один снимок, где она с улыбкой на лице. Тогда она говорила об отце. У нее в эти моменты лицо светиться начинало. И я каждый раз расстраивался, что у меня не было под рукой фотоаппарата. Лишь однажды мне удалось это запечатлеть. Во время съемок фильма «Я — легенда!» в Киеве переставляли свет, и мы сидели, ждали начала работы. В этот момент с Люсей что-то происходило: ей хотелось чем-то поделиться. Она стала рассказывать о папе. У нее появилось такое выражение лица, как никогда, то невероятное внутреннее счастье, которое тебя окрыляет, делает ребенком. Этим кадром я очень горжусь — он один из немногих, где она счастлива.

Ахмадов уверяет, что Людмила Марковна всегда очень тщательно подходила к своему окружению.

— С ней рядом были только профессионалы своего дела: музыканты, выдающиеся артисты, врачи, — поведал нам Аслан. — Она ценила только профессионализм. Гурченко и сама была профессионалом. Она готовилась к каждому своему появлению, продумывала каждую деталь, каждую булавку, которая была на ее платье. Все имело для нее важное значение.