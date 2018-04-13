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Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
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Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жестко осадили блондинку в шоколаде.
В своем Instagram Павел опубликовал фото, на котором запечатлен верхом на белом коне посреди безлюдной пустыни. Мужчина выглядит впечатляюще: стройный, плечистый, брюнет — восторженные комментарии одиноких барышень ливнем обрушились на микроблог миллиардера.
Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Собчак. Блондинка лаконично написала Дурову: "Принц!". Павел ничего не ответил Ксении, за него это сделали поклонники бизнесмена, они решили, что Собчак решила пофлиртовать с Дуровым. "Черный принц на белом коне, все как надо)", "ААХАХА, А ТЫ ЛОШАДЬ", "принц, да не твой!", "решила подкатить?", — не унимались фолловеры.
Добавим, что Дуров завидный жених. По разным оценкам он обладает более чем миллиардом долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017", молодой мужчина занимает достойное 100 место.
На фоне слугов о том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни, опасения поклонников кажутся не такими уж бредовыми. Тем более, что недавно скандальная блондинка оставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку, куда переехал на ПМЖ красавец миллиардер.
Но, к сожалению для Собчак, Павел Дуров, судя по геолокации под фото, находится на другом краю Света — в Арабских Эмиратах. Видимо, телеведущей не суждено захомутать ни коня, ни миллиардера.
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