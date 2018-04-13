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Мерзликин вступился за Козловского
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Мерзликин вступился за Козловского 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Студия «МОСТ»
Актер Андрей Мерзликин заступился за Данилу Козловского и его фильм «Тренер», передает РИА "Новости".
После пресс-показа картины «Танки» режиссера Кима Дружинина, в которой Мерзликин исполнил главную роль, журналисты упрекнули создателей фильма в исторических неточностях.
«Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, «ребенка» своего привез показать. Надо быть добрее», — посоветовал журналистам Мерзликин.
Ранее на сайте Sports.ru было опубликовано интервью Данилы Козловского, в котором он выразил разочарование реакцией российских зрителей на трейлер к фильму «Тренер», в котором выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли. Он заявил, что не ожидал такого количества «дерьма», «ненависти», «хамства» и «злобы».
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