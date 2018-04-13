Исчезновение Корчевникова встревожило фанатов

Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал

В Сети встревожены исчезновением телеведущего Бориса Корчевникова . Поклонники переживают за здоровье любимого артиста.

Бориса Корчевникова нельзя назвать лентяем. Он руководит православным каналом, ведет телевизионный проект, участвует в международных конференциях и благотворительных акциях.

Интересными моментами своей насыщенной жизни он всегда делится в Instagram. Поклонники привыкли получать ежедневный отчет о каждом шаге любимца и внимать его мнению по тому или иному вопросу.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 25 Мар 2018 в 11:51 PDT Но, вот уже несколько дней в микроблоге ведущего нет ни одной публикации. Избалованные фолловеры тут же забили тревогу: "Три дня уже нет сообщений от тебя, Борян, куда пропал? Со всеми слухами про твои заболевания смертельные — очень переживаю".

Фанаты актера уже давно обратили внимание на уставший вид Бориса, под глазами — большие темные круги и нездоровый цвет лица. Поклонницы решили, что телеведущий слишком много работает и не бережет себя.

"Борис, плохо выглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше! Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья, Вам, Борис… выглядите очень уставшим", — писали встревоженные барышни. Обеспокоенный фанатов можно понять, ведь в прессе очень часто мелькают материалы о том или ином недуге Корчевникова. Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) 9 Апр 2018 в 12:21 PDT

В Сети сообщалось, что недавно у певца обнаружили проблемы со зрением, а в 2015 году Борис перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничто не угрожает, фанаты очень переживают за кумира.