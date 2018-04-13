Баста заплатил Децлу

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выплатил Децлу (Кириллу Толмацкому) 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях, сообщает РИА «Новости».
В августе 2017 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей в качестве компенсации за оскорбления. Изначально Децл требовал с Басты компенсацию в размере 4 млн рублей.
«Вакуленко исполнил решение суда, все взыскано через судебных приставов. Деньги направлены на благотворительность», — рассказал представитель Толмацкого Роман Лалаян.
Конфликт рэп-исполнителей начался с того, что Децл в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот грубо ему ответил.