Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику

Стас Пьеха хочет открыть в Крыму наркологическую клинику

Как рассказал Стас Пьеха, изначально он рассматривал идею открытия в Крыму здравницы с уклоном на целебные свойства винограда, однако сейчас, оказавшись в очередной раз в Крыму и попавший под очарование природы полуострова, он задумался об открытии центра для реабилитации от наркомании и алкоголизма.

"Тогда это была идея относительно винограда и его целебных свойств, но прошли годы, и я снова увидел эти нереальные, волшебные места, поняв их терапевтические свойства — здесь я абстрагируюсь от всего. Здесь потрясающий климат и природа. Можно не прибегая к каким-либо лекарственным препаратам делать медицину эффективной. И мне бы хотелось, чтобы наша клиника существовала и в Крыму", — сказал Стас Пьеха.

В системе реабилитации клиника Пьехи делает акцент на "миннесотскую модель", сообщил он. Специалисты занимаются не только детоксикацией, но и полной социальной адаптацией наркозависимых, их "учат жить заново", подчеркивает певец. Такой центр с прозрачной системой работы Крыму нужен, считает главврач ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии" Евгений Менчик, поскольку многие так называемые клиники, отметил он, сводят процесс реабилитации к шарлатанству.

"В Крыму будут востребованы центры, которые работают честно, открыто, профессионально и достигают целей, которые декларируют, — добавил Менчик. — Нам нужны прозрачные центры, которые не скрываются и не уходят в подполье, которые идут на контакт с Минздравом, с пациентами".

Он сообщил, что в Крыму сейчас функционирует около 70 реабилитационных центров, но прозрачность их работы не всегда подтверждена. Между тем на учете в наркологической службе находятся порядка 10 тыс. человек, это люди с синдромом зависимости и граждане, злоупотребляющие наркотиками.

Первая наркологическая клиника Стаса Пьехи была открыта в Москве в 2016 году.