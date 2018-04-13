Умер юморист Андрей Жмакин

Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Умер участник "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.

Уроженец Краснодара умер на улице, потеряв сознание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на плохое здоровье. Незадолго до произошедшего молодой человек разговаривал по телефону.

"В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было 24 года", — написали в группе его университета в социальной сети ВКонтакте.

"Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей…" — гласит запись.

Публикация от Andrey Zhmakin (@zhmakinandrey) 7 Апр 2018 в 1:24 PDT

У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с малышкой, а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу "Открытый микрофон" он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19 лет.

"Мы с женой разошлись обоюдно… Я думал, брак — это наивысшая ступень… Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет", — поделился Жмакин.

Андрея похоронят в Краснодаре 13 апреля, сообщает StarHit.ru . Друзья призывают поддержать финансами его мать и оставляют реквизиты ее карты.