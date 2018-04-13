Ещё
Умер юморист Андрей Жмакин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда ТНТ скоропостижно скончалась 

Дни.ру 1 час назад
Умер участник "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" Андрей Жмакин. Юмористу было всего 24 года.
Уроженец Краснодара умер на улице, потеряв сознание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на плохое здоровье. Незадолго до произошедшего молодой человек разговаривал по телефону.
"В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было 24 года", — написали в группе его университета в социальной сети ВКонтакте.
"Выражаем искренние соболезнования жене, дочери, родным и близким. Светлая память тебе, Андрей…" — гласит запись.
У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с малышкой, а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу "Открытый микрофон" он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19 лет.
"Мы с женой разошлись обоюдно… Я думал, брак — это наивысшая ступень… Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет", — поделился Жмакин.
Андрея похоронят в Краснодаре 13 апреля, сообщает StarHit.ru. Друзья призывают поддержать финансами его мать и оставляют реквизиты ее карты.
Дни.ру: последние новости
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»391
Рыбке настал конец98
Москва решила ответить на санкции США273
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля49
Путин знает тайну главного оружия Трампа209
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение