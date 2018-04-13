Ещё
Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2018» болеть за Молдову 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Sobesednik.ru побывали на пре-пати Евровидения в Москве и выяснили самые важные подробности.
До песенного конкурса Евровидение, которое в этом году пройдет в Португалии, осталось меньше месяца. В честь этого события в Москве собрались звезды Евровидения разных лет и устроили проводы в Лиссабон участнице от России Юлии Самойловой. Не обошлось на празднике и без Филиппа Киркорова, который написал песню для молодой группы из Молдовы.

Колдун не верит в победу Самойловой

Пре-пати Евровидения совпало с днем рождения Юлии Самойловой. Седьмого апреля девушке исполнилось 29 лет. На красной дорожке певица появилась, как всегда, в сопровождении любимого супруга Алексея.
— Мы с мужем всегда и везде вместе, — говорит Юля. — На Евровидение он тоже поедет со мной. У меня, кстати, нет никакого талисмана на удачу. Я надеюсь только на поддержку родных. В данный момент волнуюсь еще по одному очень важному поводу — я написала книгу о своей жизни, скоро состоится презентация.
Несмотря на то, что Юлия не была допущена к Евровидению, которое в прошлом году проходило в Киеве, из-за политических причин, артистка уверена, что это в первую очередь песенный турнир.
— Да, у меня была такая проблема, но все равно я верю, что это конкурс талантов прежде всего, — продолжает Самойлова. — Я помню, как еще маленькой девочкой смотрела выступление певицы Алсу на Евровидении в 2000 году и именно тогда поставила себе цель принять участие в этом конкурсе.
Участник Евровидения–2007 от Белоруссии Дмитрий Колдун оказался не таким оптимистичным. Он поделился с нами размышлениями о том, что Юлю все-таки могут засудить из-за напряженных отношений России со странами Европы.
— Я хочу, чтобы она выступила достойно и заняла место как можно выше, — говорит 32-летний певец. — Но в силу того, что сейчас происходит в мире, и тех новостей, которые я постоянно читаю в лентах, мне кажется, что ее победа маловероятна.
Однако слов ободрения от поп-короля Филиппа Киркорова Юлия Самойлова все же дождалась, и это несмотря на то, что артист в этом году помогает ее конкурентам. На этот раз протеже Фила стала молодая группа из Молдовы под названием DoReDos.
— Юля в прошлом году очень пострадала, получив серьезную травму, я считаю, что несправедливо. Конечно, мы ее поддерживаем, — сетует 50-летний Филипп. — Но я сегодня волнуюсь еще и как автор песни. Это исторический момент — русский артист написал композицию для Молдовы! Кстати, DoReDos уже стали победителями конкурса «Новая волна», так что первая ступень к большой победе уже пройдена.

«Участие в нем очень истощает, топчет в землю, раздавливает»

На пре-пати пожаловал и участник прошлогоднего Евровидения от родины Киркорова — Болгарии — 18-летний Кристиан Костов. Удивительно, но с Филиппом юноша пока незнаком, да и не сильно рвется.
— Я очень уважаю Филиппа, знаком с его отцом, моя мама с ним дружит, — делится Кристиан. — А вот с самим Филиппом никогда не общался. Я считаю, что в этом нет необходимости, у него и так много работы. Один человек лишний ему точно не нужен. Если я когда-нибудь добьюсь чего-то большого, вот тогда к нему и подойду поговорить по душам.
Костов признался нам, что до сих пор еще не отошел от прошлогоднего конкурса. Мало того что юноша тогда похудел на восемь килограммов, так еще и стал постоянным клиентом психолога.
— Я был самым молодым участником Евровидения, — продолжает артист. — Я морально не был готов к конкурсу. Участие в нем очень истощает, топчет в землю, раздавливает. Ты спишь по два часа, репетируешь четыре месяца по десять часов ради каких-то двух дней конкурса. Это правда все очень трудно, поэтому я не уверен, хочу ли я попасть на Евровидение еще раз! После поездки в Киев у меня был моральный спад, я до сих пор хожу к психологу. Мне нужно вернуться в жизнь, а я немножко задержался в том времени. Мы заняли на конкурсе второе место, но оно меня не устроило. Это даже хуже, чем третье, ведь победа была так близка!

Гариповой постоянно приписывают новых мужей

Окунуться в атмосферу Евровидения не хочет и участница от России — 2013 Дина Гарипова.
— Для меня на конкурсе было очень сложно вынести пристальное внимание в мой адрес, — вздыхает 27-летняя артистка. — Я тогда делала первые шаги в большом шоубизнесе и даже не представляла, что такое постоянные переезды, общение с журналистами, очень сложно было пережить недобрые отзывы обо мне. Сейчас, конечно, я научилась со всем этим справляться, стараюсь относиться ко всему с юмором — например к тому, что пресса мне все время приписывает новых мужей.
В этом году букмекеры прочат победу участнице из Израиля — певице Нетте Барзилай. Но Дина уверена: эксперты часто ошибаются. Например, с ее пятым местом в 2013-м они прогадали.
— У меня постоянно менялись букмекерские показания, — вспоминает певица. — Я помню, что была то на первом, то на втором месте.
Вслед за Диной Гариповой пробовали покорить Евровидение еще одни протеже Филиппа Киркорова — близняшки сестры Толмачевы. Девушки заняли седьмое место.
— Самым сложным для нас оказался наш номер, — говорят 21-летние Маша и Настя. — У нас в руках были очень тяжелые палки. Мы тогда специально четыре месяца тренировали руки в тренажерном зале — ходили с этими палками по дорожке, приседали.
На пре-пати пожаловала и телеведущая Яна Кошкина, которая много лет является активной болельщицей Евровидения.
— В позапрошлом году я так болела за Сергея Лазарева, что плакала от несправедливости, когда он не занял первое место, меня аж трясло, — вспоминает 27-летняя Яна. — Как Сережа тогда ходил по стенам! Такое же невозможно повторить!
Недавно Яна сама стала певицей и записала дебютную песню. Кто знает, возможно, Кошкина и захочет попробовать свои силы на Евровидении.
— Моя песня называется «На красный свет», и я посвятила ее своему любимому мужчине в знак примирения. Ведь в отношениях это нормально — все ругаются, а потом мирятся.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Малахова ненавижу!" Александр Серов отправил дочь в Рим после травли Бывшая жена может вернуться к Ивану Краско? Витас вышел на свободу после отсидки
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»275
Рыбке настал конец55
Рыбке настал конец31
Москва решила ответить на санкции США202
Путин знает тайну главного оружия Трампа201
Новости партнеров
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:57
Синоптики рассказали об арктическом воздухе в Москве
Общество Новости Москвы
02:51
В Москве установят первый памятник Тургеневу
Новости Москвы
43:21
Капсулу с посланием потомкам заложили в парке Горького
Новости Москвы
03:20
Синоптики предсказали москвичам теплый май
Новости Москвы Общество
01:05
Иностранцы готовятся к резкому росту рубля
Рынки Экономика
01:00
В автобусах будут принимать банковские карты
Новости Москвы Экономика
00:36
Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение