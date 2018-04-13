Киркоров определился с фаворитом на «Евровидении-2018»

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2018» болеть за Молдову

Sobesednik.ru побывали на пре-пати Евровидения в Москве и выяснили самые важные подробности.

Колдун не верит в победу Самойловой

Пре-пати Евровидения совпало с днем рождения Юлии Самойловой. Седьмого апреля девушке исполнилось 29 лет. На красной дорожке певица появилась, как всегда, в сопровождении любимого супруга Алексея.

— Мы с мужем всегда и везде вместе, — говорит Юля. — На Евровидение он тоже поедет со мной. У меня, кстати, нет никакого талисмана на удачу. Я надеюсь только на поддержку родных. В данный момент волнуюсь еще по одному очень важному поводу — я написала книгу о своей жизни, скоро состоится презентация.

Несмотря на то, что Юлия не была допущена к Евровидению, которое в прошлом году проходило в Киеве, из-за политических причин, артистка уверена, что это в первую очередь песенный турнир.

— Да, у меня была такая проблема, но все равно я верю, что это конкурс талантов прежде всего, — продолжает Самойлова. — Я помню, как еще маленькой девочкой смотрела выступление певицы Алсу на Евровидении в 2000 году и именно тогда поставила себе цель принять участие в этом конкурсе.

Участник Евровидения–2007 от Белоруссии Дмитрий Колдун оказался не таким оптимистичным. Он поделился с нами размышлениями о том, что Юлю все-таки могут засудить из-за напряженных отношений России со странами Европы.

— Я хочу, чтобы она выступила достойно и заняла место как можно выше, — говорит 32-летний певец. — Но в силу того, что сейчас происходит в мире, и тех новостей, которые я постоянно читаю в лентах, мне кажется, что ее победа маловероятна.

Однако слов ободрения от поп-короля Филиппа Киркорова Юлия Самойлова все же дождалась, и это несмотря на то, что артист в этом году помогает ее конкурентам. На этот раз протеже Фила стала молодая группа из Молдовы под названием DoReDos.

— Юля в прошлом году очень пострадала, получив серьезную травму, я считаю, что несправедливо. Конечно, мы ее поддерживаем, — сетует 50-летний Филипп. — Но я сегодня волнуюсь еще и как автор песни. Это исторический момент — русский артист написал композицию для Молдовы! Кстати, DoReDos уже стали победителями конкурса «Новая волна», так что первая ступень к большой победе уже пройдена.

«Участие в нем очень истощает, топчет в землю, раздавливает»

На пре-пати пожаловал и участник прошлогоднего Евровидения от родины Киркорова — Болгарии — 18-летний Кристиан Костов . Удивительно, но с Филиппом юноша пока незнаком, да и не сильно рвется.

— Я очень уважаю Филиппа, знаком с его отцом, моя мама с ним дружит, — делится Кристиан. — А вот с самим Филиппом никогда не общался. Я считаю, что в этом нет необходимости, у него и так много работы. Один человек лишний ему точно не нужен. Если я когда-нибудь добьюсь чего-то большого, вот тогда к нему и подойду поговорить по душам.

Костов признался нам, что до сих пор еще не отошел от прошлогоднего конкурса. Мало того что юноша тогда похудел на восемь килограммов, так еще и стал постоянным клиентом психолога.

— Я был самым молодым участником Евровидения, — продолжает артист. — Я морально не был готов к конкурсу. Участие в нем очень истощает, топчет в землю, раздавливает. Ты спишь по два часа, репетируешь четыре месяца по десять часов ради каких-то двух дней конкурса. Это правда все очень трудно, поэтому я не уверен, хочу ли я попасть на Евровидение еще раз! После поездки в Киев у меня был моральный спад, я до сих пор хожу к психологу. Мне нужно вернуться в жизнь, а я немножко задержался в том времени. Мы заняли на конкурсе второе место, но оно меня не устроило. Это даже хуже, чем третье, ведь победа была так близка!

Гариповой постоянно приписывают новых мужей

Окунуться в атмосферу Евровидения не хочет и участница от России — 2013 Дина Гарипова.

— Для меня на конкурсе было очень сложно вынести пристальное внимание в мой адрес, — вздыхает 27-летняя артистка. — Я тогда делала первые шаги в большом шоубизнесе и даже не представляла, что такое постоянные переезды, общение с журналистами, очень сложно было пережить недобрые отзывы обо мне. Сейчас, конечно, я научилась со всем этим справляться, стараюсь относиться ко всему с юмором — например к тому, что пресса мне все время приписывает новых мужей.

В этом году букмекеры прочат победу участнице из Израиля — певице Нетте Барзилай. Но Дина уверена: эксперты часто ошибаются. Например, с ее пятым местом в 2013-м они прогадали.

— У меня постоянно менялись букмекерские показания, — вспоминает певица. — Я помню, что была то на первом, то на втором месте.

Вслед за Диной Гариповой пробовали покорить Евровидение еще одни протеже Филиппа Киркорова — близняшки сестры Толмачевы. Девушки заняли седьмое место.

— Самым сложным для нас оказался наш номер, — говорят 21-летние Маша и Настя. — У нас в руках были очень тяжелые палки. Мы тогда специально четыре месяца тренировали руки в тренажерном зале — ходили с этими палками по дорожке, приседали.

На пре-пати пожаловала и телеведущая Яна Кошкина , которая много лет является активной болельщицей Евровидения.

— В позапрошлом году я так болела за Сергея Лазарева , что плакала от несправедливости, когда он не занял первое место, меня аж трясло, — вспоминает 27-летняя Яна. — Как Сережа тогда ходил по стенам! Такое же невозможно повторить!

Недавно Яна сама стала певицей и записала дебютную песню. Кто знает, возможно, Кошкина и захочет попробовать свои силы на Евровидении.

— Моя песня называется «На красный свет», и я посвятила ее своему любимому мужчине в знак примирения. Ведь в отношениях это нормально — все ругаются, а потом мирятся.