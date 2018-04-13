Сергей Шнуров отмечает юбилей

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых популярных музыкальных артистов России — лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров . Вот уже долгие годы Сергей занимается музыкой, а несколько лет назад его творчество буквально обрело второе дыхание, а количество поклонник коллектива значительно возросло.

Уже восьмой год Сергей Шнуров счастлив в браке с Матильдой Шнуровой. Пара гармонично смотрится вместе и любит эпатировать публику. Матильда во всем поддерживает своего знаменитого супруга, а также помогает ему бороться с пагубными пристрастиями.

Сама Матильда вспоминала, что в самом начале их брака Сергей серьезно страдал от алкогольной зависимости и постоянно пил. Из-за постоянно пьянства отношения Сергея и Матильды рушились, а Шнуров и вовсе закрутил роман с другой женщиной.