Шнуров отмечает юбилей

Сегодня свой день рождения отмечает один из самых популярных музыкальных артистов России — лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Вот уже долгие годы Сергей занимается музыкой, а несколько лет назад его творчество буквально обрело второе дыхание, а количество поклонник коллектива значительно возросло.
Уже восьмой год Сергей Шнуров счастлив в браке с Матильдой Шнуровой. Пара гармонично смотрится вместе и любит эпатировать публику. Матильда во всем поддерживает своего знаменитого супруга, а также помогает ему бороться с пагубными пристрастиями.
Сама Матильда вспоминала, что в самом начале их брака Сергей серьезно страдал от алкогольной зависимости и постоянно пил. Из-за постоянно пьянства отношения Сергея и Матильды рушились, а Шнуров и вовсе закрутил роман с другой женщиной.
Все же Матильда смогла сохранить отношения с мужем и даже заставила его перестать меньше пить и сейчас его редко можно встретить пьяным. Шнуров благодарен любимой жене за то, что нашла в себе силы простить измену и "вылечила" его от алкогольной зависимости без использования каких-либо препаратов.