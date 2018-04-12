Ещё
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации «с серьезным заболеванием», о которой ранее сообщил ряд СМИ.
«Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой!», — цитирует артиста РБК.
Информацию о госпитализации Панкратова-Черного распространил телеканал Рен-ТВ. По данным телеканала, у артиста обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности пальцев руки.
Александру Панкратову-Черному 68 лет. Артист снимался в фильмах «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Где находится нофелет», «Зимний вечер в Гаграх», «Мастер и Маргарита» и др.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь359
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники274
Суд изменил приговор Улюкаеву204
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии61
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение