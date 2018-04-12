Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию

Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг слухи о госпитализации «с серьезным заболеванием», о которой ранее сообщил ряд СМИ.

«Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой!», — цитирует артиста РБК.

Информацию о госпитализации Панкратова-Черного распространил телеканал Рен-ТВ. По данным телеканала, у артиста обнаружили серьезное заболевание, которое грозит ему потерей подвижности пальцев руки.

Александру Панкратову-Черному 68 лет. Артист снимался в фильмах «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Где находится нофелет», «Зимний вечер в Гаграх», «Мастер и Маргарита» и др.