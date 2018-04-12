Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие

Солиста группы Uma2rman лишили права на хранение оружия

Красногорский городской суд Подмосковья обязал Владимира Кристовского сдать травматический пистолет «Оса» в правоохранительные органы

Ранее прокурор во время проверки в местном отделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обнаружил, что у 42-летнего музыканта есть оружие, но он не перерегистрировал разрешение. После этого прокурор обратился в суд.

Как сообщается на сайте «Московского комсомольца», Кристовский на заседание не пришёл, хотя уведомление получил. Ранее музыкант отмечал, что забыл перерегистрировать разрешение на ношение оружия из-за плотного гастрольного графика.