Поймана с поличным: Анну Семенович уличили в пластике

Не так давно Анне Семенович исполнилось 38 лет. Она довольна собой и своим телом. Недавно она рассталась со своим возлюбленным. Однако в интервью Teleprogramma.pro призналась, что в ближайшие пять лет планирует стать мамой. Певицу часто подвергают критике за использование фотошопа. Она не скрывает, что иногда ее задевают слова злопыхателей до такой степени, что артистка плачет.

Многих также волнует вопрос о том, натуральная или нет грудь Семенович. На снимках в купальнике все взгляды мужчин зачастую устремлены именно на зону декольте певицы. Многие уверены, что ее бюст дело рук хирурга, но сама артистка заверяет, что унаследовала эту красоту от своей мамы. Однако даже архивные фото, на которых Анна запечатлена в юности, когда занималась фигурным катанием, не убедили поклонников в том, что ее грудь натуральная. Недоброжелатели уверены, что в то время у нее был не такой большой размер, как сейчас.

На днях Семенович уличили в пластике. Она опубликовала новое фото, на котором лежит спиной на кровати, облаченная в облегающее черное платье. В кадре видно, что в этот наряд бюст звезды с трудом поместился. Поклонники отметили, что даже далекий от пластики человек знает, что натуральная грудь не будет выглядеть упруго и объемно в лежачем положении. Обычно только импланты способны сохранить форму, когда девушка лежит на спине. "Вот и очевидно, что силикон. Своя бы в такой позе уже расползлась в разные стороны, даже в лифе", "Анечка, у вас красивая грудь, не подскажите имя хирурга?", — стали комментировать фото подписчики. Некоторые также предположили, что недавно артистка сделала свой бюст еще больше, чем и решила похвастаться. Сама Анна не стала отвечать на домыслы поклонников.