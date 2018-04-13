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Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
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Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу 

Клео.Ру 2 часа назад
Актер Дмитрий Дюжев в прошлом году оказался в центре громкого скандала, заявив, что российские зрители заслуживают «туфту и лабуду». Вчера же артист довольно серьезно скомпрометировал себя в ходе онлайн-шоу. Дмитрий вел себя странно и многие предположили, что артист находился под воздействием запрещенных препаратов.
Накануне, в день космонавтики, Дюжев выступил ведущим викторины «Клевер» в социальной сети «ВКонтакте». К удивлению пользователей, анонсированное шоу началось с опозданием более чем на час. На вопросы журналистов о причинах изменения времени старта викторины представители «ВКонтакте» шутливо ответили: «Заправляли ракету топливом».
Во время шоу Дюжев делал слишком большие паузы, путался в словах и подозрительно почесывал нос.
«Дюжев — это просто кокосмос», — иронично прокомментировали пользователи поведение артиста.
Сам Дмитрий пока предпочитает не комментировать произошедшее.
Напомним, в прошлом году артист пожаловался, что не видит возможности нормального диалога с российским зрителем. К такому выводу артист пришел после неприятного инцидента в аэропорту — пассажиры эконом-класса не пропустили Дюжева к стойке, несмотря на то, что он был пассажиром бизнес-класса.
В ответ на критику актер заявил: «Была фраза: "А чем вы нас тут удивляете? Вы разве в чем-то хорошем снимаетесь?" Я всегда работаю на совесть, и обидно получать такое "признание". Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня. Ну, раз вы считаете, что я в плохих сериалах снимаюсь, значит, такие для вас и снимают наши продюсеры с режиссерами. Вы же их сами смотрите, значит, такие и любите».
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Комментарии4  Ещё 6 источников 
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