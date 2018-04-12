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Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
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Жена рассказала о попавшем в больницу Панкратове-Черном 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного рассказала о состоянии здоровья именитого мужа. Женщина уверяет, что беспокоится не стоит.
"Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", — рассказала супруга артиста Агентству городских новостей "Москва".
Ранее сообщалось, что актера госпитализировали в одну из московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг, который грозит ему потерей подвижности кисти.
По данным РЕН ТВ речь идет о заболевании сухожилий. Они утрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряет подвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.
Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в отечественных фильмах и сериалах. В активе Александра Васильевича работы в теленовеллах "Кухня", "Деффчонки", картинах "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер в Гаграх". В 90-х Панкратов-Черный снялся во многих лентах, которые запомнили все, кому пришлось жить в те сложные годы: "Ширли-Мырли", "Зефир в шоколаде".
У долгую творческую карьеру артиста много раз удостаивали почетными премиями и наградами. За большие заслуги в развитии киноискусства Александр Васильевич получил благодарность Президента нашей страны, за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного артиста России.
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