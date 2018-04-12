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Кристина Орбакайте прокомментировала возможный переезд Аллы Пугачевой на Кипр
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Кристина Орбакайте прокомментировала возможный переезд Аллы Пугачевой на Кипр 

Лиза 57 минут назад
Фото: Лиза
@orbakaite_kКристина Орбакайте прокомментировала возможный переезд Аллы Пугачевой на КипрИзвестно, что год назад Алла Пугачева (68) и Максим Галкин (41) купили квартиру на Кипре. На острове хороший климат и привлекательные цены на недвижимость. Мы также писали о том, что совсем недавно дети звездной пары вслед за родителями получили гражданство. По словам адвоката семьи, сначала гражданами становятся родители, а через шесть месяцев, после урегулирования юридических нюансов, гражданство страны официально получают и дети собственников недвижимости.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Ноя 2017 в 8:30 PST  Сама Алла Борисовна появившиеся тут же слухи о возможном переезде на Кипр комментировать не стала. Впрочем, опровергать тоже. Теперь всех поклонников интересует, сколько времени Пугачева с мужем и детьми будет проводить на Кипре. Ситуацию прояснила Кристина Орбакайте (46), которая встретилась с журналистами. На вопросы о переезде мамы она всех успокоила: «никто никуда не уезжает!». Да и думать об этом некогда, ведь у Аллы Пугачевой скоро день рождения — 15 апреля певице исполнится 69 лет. Кристина Орбакайте заметила, что сейчас все домочадцы заняты поисками подарков. А тем временем стало известно, сколько зарабатывают Алла Пугачева и Максим Галкин.
Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 29 Дек 2017 в 10:35 PST  Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 8 Фев 2018 в 10:55 PST
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