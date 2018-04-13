Дмитрий Шепелев рассказал о личном дневнике

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что с недавних пор ведет личный дневник, куда записывает все свои наблюдения и переживания.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 11 Апр 2018 в 2:55 PDT По словам Дмитрия, многие рассуждения посвящены его сыну, он старается фиксировать все успехи и важные события, связанные с жизнью ребенка. Отец считает, что спустя много лет им вдвоем будет очень интересно перечитать такие записи.

Шепелев подчеркнул, что записывает только действительно важные мысли. Он поделился с читателями забавной историей из жизни семьи. По словам Шепелева, страну давно накрыло увлечение психологом Михаилом Лабковским, которого активно обсуждают, читают и ходят на лекции. Телеведущий не удержался и приобрел книгу Лабковского, а после обсуждал ее с друзьями и родственниками.