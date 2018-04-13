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Шепелев рассказал о личном дневнике
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Дмитрий Шепелев рассказал о личном дневнике 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что с недавних пор ведет личный дневник, куда записывает все свои наблюдения и переживания.
По словам Дмитрия, многие рассуждения посвящены его сыну, он старается фиксировать все успехи и важные события, связанные с жизнью ребенка. Отец считает, что спустя много лет им вдвоем будет очень интересно перечитать такие записи.
Шепелев подчеркнул, что записывает только действительно важные мысли. Он поделился с читателями забавной историей из жизни семьи. По словам Шепелева, страну давно накрыло увлечение психологом Михаилом Лабковским, которого активно обсуждают, читают и ходят на лекции. Телеведущий не удержался и приобрел книгу Лабковского, а после обсуждал ее с друзьями и родственниками.
"И вот однажды, совсем неожиданно, сын, задвигая что-то нехитрое на тему чистки зубов, мол "надо чистить каждый день, иначе выпадут" заканчивает свою мысль фразой "запомни, папа, так говорит Лабковский". Записал", — рассказал читателям Шепелев.
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