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Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью
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Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью 

WomanHit.ru 11 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Гостьей студии ток-шоу «Секрет на миллион» стала звезда российской эстрады Мария Распутина. Во время откровенной беседы с Лерой Кудрявцевой она заявила, что пожалела о заключении брака с первым мужем Владимиром Ермаковым уже в первый год совместной жизни. Также артистка считает, что при жизни он постоянно настраивал их общую дочь Лиду против нее.
«На ее больные мозги — еще и это! Он сам изуродовал свою дочь!» — сетует Распутина. Что же касается отношений с наследницей, певица признается, что ей тяжело жить вместе с душевнобольной девушкой, которую регулярно мучают то голоса, то галлюцинации. «Когда я забираю ее к себе, она находится 10—15 дней, и в первую половину еще ничего, а потом начинает съезжать», — отмечает исполнительница.
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