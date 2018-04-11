Распутиной тяжело находиться рядом с больной дочерью

Гостьей студии ток-шоу «Секрет на миллион» стала звезда российской эстрады Мария Распутина. Во время откровенной беседы с Лерой Кудрявцевой она заявила, что пожалела о заключении брака с первым мужем Владимиром Ермаковым уже в первый год совместной жизни. Также артистка считает, что при жизни он постоянно настраивал их общую дочь Лиду против нее.

«На ее больные мозги — еще и это! Он сам изуродовал свою дочь!» — сетует Распутина. Что же касается отношений с наследницей, певица признается, что ей тяжело жить вместе с душевнобольной девушкой, которую регулярно мучают то голоса, то галлюцинации. «Когда я забираю ее к себе, она находится 10—15 дней, и в первую половину еще ничего, а потом начинает съезжать», — отмечает исполнительница.