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На Самбурскую напали в Сочи
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На Самбурскую напали в Сочи 

Рамблер 34 минуты назад
На актрису, ведущую «Ревизорро» Настасью Самбурскую и съемочную группу программы напали в сочинском отеле. Об этом сообщает паблик Super на странице в Instagram.
По данным Super, конфликт произошел в отеле «Бридж Резорт». У съемочной группы якобы забрали карты памяти, чтобы удалить видеозапись проверки гостиницы.
На опубликованной пабликом записи видно, как группа людей сбивает оператора с ног и выталкивает остальных сотрудников съемочной группы. Сотрудники «Ревизорро» пожаловались, что им «всю технику сломали».
Ранее на Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро» напали в кафе Нижнего Новгорода. В пресс-службе телеканала «Пятница!», на котором выходит программа, рассказали, что в результате нападения пострадали звукорежиссер, администратор и операторы. После этого сотрудники СК начали доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.
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