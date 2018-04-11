На Самбурскую напали в Сочи

На актрису, ведущую «Ревизорро» Настасью Самбурскую и съемочную группу программы напали в сочинском отеле. Об этом сообщает паблик Super на странице в Instagram.

По данным Super, конфликт произошел в отеле «Бридж Резорт». У съемочной группы якобы забрали карты памяти, чтобы удалить видеозапись проверки гостиницы.

На опубликованной пабликом записи видно, как группа людей сбивает оператора с ног и выталкивает остальных сотрудников съемочной группы. Сотрудники «Ревизорро» пожаловались, что им «всю технику сломали».

Ранее на Самбурскую и съемочную группу «Ревизорро» напали в кафе Нижнего Новгорода. В пресс-службе телеканала «Пятница!», на котором выходит программа, рассказали, что в результате нападения пострадали звукорежиссер, администратор и операторы. После этого сотрудники СК начали доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.