«Зачем эти оправдания?»: Юлия Самойлова сорвала важное выступление перед Евровидением

Певица Юлия Самойлова не смогла собраться с силами во время выступления в Москве . Накануне Евровидения российские интернет-пользователи не готовы прощать такие оплошности и не верят в успех девушки.

Уже в мае Юлии Самойловой предстоит выступать перед многомиллионной аудиторией зрителей, которые будут оценивать ее номер как в зале, так и с экранов своих телевизоров, чтобы решить, достойна ли она того, чтобы отдать ей свой голос. Такие выступления требуют больших физических и душевных сил от артиста, а Юлия поставила свою готовность под сомнение. Накануне в Москве в преддверии «Евровидения» состоялась вечеринка, на которой Юлия должна была исполнить песню, с которой поедет представлять страну. Однако она не смогла собраться и плохо выступила. После того как в сети стали достаточно жестко критиковать артистку, появилось множество оправданий: от ее болезни, от которой она еще не оправилась, до невозможности проверить аппаратуру перед выступлением. Но интернет-пользователи не считают эти причины уважительными.

Юлия объяснила провал так: «Вчера был трудный, ответственный, насыщенный день. День рождения лично для меня ушёл на второй план и мое внимание было полностью переключено на Евровизионное Препати. Я ужасно перенервничала, чем собственно и подпортила себе настроение, вымоталась и к выступлению была никакой.. Ещё один урок: меньше нервов — лучше результат». Действительно, Юлия в тот день была именинницей, но прощать волнение ей не готовы. «Вот зачем эти оправдания, как в школе?» «Юлия, верил до тебя до последнего, но как ты вчера выступила, я даже не знаю что сказать, вроде бы работаешь каждый день, а тут как заорала. Ужасно, раз ты переживала, то как ты сможешь выступить на Евровидении?» «Шансов нет! И думаю плохая идея отправить туда эту исполнительницу!» «У нас есть шансы при условии, если будет выступать кто-то другой. Считаю, что Юля Самойлова это способ выпросить жалостью победу»

Юлию призвали отказаться добровольно от участия в Евровидении, чтобы уступить место более достойным артистам и не позорить страну своим выступлением. Кроме того, в свете последних событий и сам координатор музыкального конкурса поставил под сомнение участие Самойловой. Томас Шрайбер не дает гарантий, что выступление артистки может быть сорвано.