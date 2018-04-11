Стало известно, как Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков назвали дочку

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук , наконец, решилась рассекретить имя дочери, которую она родила полгода назад. В интервью звезда призналась, что ей недолго пришлось думать, как назвать малышку. Имя ребенка, как и пол, Юлии рассказал один из ее снов в первые дни беременности.

Это имя мне приснилось, когда она была ещё совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: «Слушай, милый, я её видела. Это девочка. Её зовут Амелия». И он согласился: «Ну хорошо, пусть будет Амелия». Так что потом у нас вообще не стоял вопрос выбора имени,

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 11 Фев 2018 в 8:04 PST Она добавила, что пара была абсолютно уверена в правдивости сна. Они даже не думали о мужских именах и подсознательно предчувствовали появление девочки на свет.

Помню, когда на УЗИ нам назвали пол ребенка, мы только друг на друга посмотрели и улыбнулись, потому что и без того были в этом уверены,

добавила Юлия.

Она также уточнила, что ее дочка появилась на свет 12 октября. Поэтому, завтра семья будет праздновать первые 6 месяцев со дня рождения малышки. Юлия даже попросила подписчиков в Instagram помочь ей с выбором платья для дочки. Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 10 Апр 2018 в 9:40 PDT 12-е — это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша — 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го. На что она отвечала: «Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в голове держи эту информацию, и очень может быть, что все будет именно так, как ты хочешь». Так и вышло!»

рассказала Юлия Ковальчук.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь полгода назад звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку». В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук.

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Фото: Instagram / @juliakovalchuk Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!