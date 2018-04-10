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Светлана Дружинина: Олег Анофриев меня учил и воспитывал
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Светлана Дружинина: Олег Анофриев меня учил и воспитывал 

Газета.Ru 29 минут назад
Народная артистка Светлана Дружинина рассказала, как познакомилась с Олегом Анофриевым.
"Мы познакомились в 1955 году. Тогда я окончила хореографическое училище Большого театра и думать не думала о том, что когда-либо окажусь в кино. В это время Самсон Самсонов снимал фильм «За витриной универмага», в котором дебютировали многие замечательные артисты — как раз Олег Анофриев, Микаэла Дроздовская, Ольга Бган. Одна из главных ролей, продавщицы Сони Божко, должна была стать дебютом Леночки Добронравовой. Она уже начала сниматься, но потом серьезно повздорила с режиссером.
В тот же самый вечер он совершенно случайно увидел меня на телевидении (я вела выпускной концерт нашего училища) и заявил, что вот эту девочку он и хочет снимать дальше, вместо Добронравовой. Так я впервые попала на съемочную площадку. Я была далека от мира кино и до поры до времени понятия не имела, что пришла на смену кому-то другому. Я долго не понимала, почему другие артисты так строги ко мне. Олег был строже всех.
Но при этом я не могу сказать, что мы были в плохих отношениях, нет. Он был профессиональным актером, только что окончил Школу-студию МХАТ, и он меня учил, воспитывал. Это было органично и никак не повлияло на нашу дальнейшую дружбу", — цитирует его слова газета «Известия».
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