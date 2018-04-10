Ясновидящая поведала о будущем Эдиты Пьехи

Поклонники известной советской и российской певицы Эдиты Пьехи были очень взволнованы, узнав о ее госпитализации. В дальнейшем стало известно, что здоровье певицы улучшилось.

Ясновидящая, таролог, психолог Марианна Абравитова рассказала о том, что ожидает известную артистку. По словам ясновидящей, здоровью певицы ничего не угрожает. Болезнь она победит. Карты Таро говорят о том, что Эдита по карме — долгожитель и до конца жизни она будет петь, пишет портал Утро.ru.

Как отметила Абравитова, жизнь и творчество Эдиты сейчас и в ближайшем будущем будет достаточно насыщенным. Ее жизненные силы в тонусе, она быстро встанет на ноги после болезни и вернется к реализации своих идей и планов, которых у нее много. В настоящее время у Эдиты Станиславовны наступил новый период, и вскоре она может изменить сценический имидж и перевоплотиться на сцене, чем порадует своих почитателей.

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