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Состояние Юлии Самойловой ухудшилось перед «Евровидением»
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Состояние Юлии Самойловой ухудшилось перед «Евровидением» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Московский Монитор
Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», приняла участие в официальной вечеринке в преддверии мероприятия. Исполнение песни I won't break, с которой Юлия будет выступать в Лиссабоне, в Сети назвали «позорным» и «непрофессиональным».
По словам источника из окружения артистки, Юлия накануне перенесла грипп, который негативно сказался на ее вокальных способностях. «Накануне мероприятия Юлию подкосил грипп, она не долечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше — голосовые связки ослабли. Ухудшило ситуацию то, что к выступлению Юлия не успела подготовиться и проверить звук на площадке», — приводит слова инсайдера телеграм-канал Super.
В российском оргкомитете «Евровидения» подчеркнули, что само участие Самойловой в конкурсе является для нее «большим подвигом в силу ограниченных возможностей организма артистки» — девушка с рождения страдает от спинальной амиотрофии Вердинга — Гофмана, при которой постепенно атрофируются органы, в том числе голосовые связки. Из-за болезни певица прикована к инвалидной коляске и в связи с этим испытывает немало проблем. Так, в Германии ей отказали в посещении музея мадам Тюссо.
«Федеральное агентство новостей» сообщало, что pre-party песенного конкурса «Евровидение» состоялось в день рождения Юлии Самойловой. Ей исполнилось 29 лет.
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