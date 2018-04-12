Главу музея судят за кражу картин Никаса Сафронова

Глава музея похитил картины Никаса Сафронова незаметно для художника

Бывшего директора Ленинского мемориала в Ульяновске Эдуарда Шабалина обвинили в краже нескольких картин Никаса Сафронова, при этом сам художник заметил пропажу только части своих работ. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в следственных органах региона.

«Уроженец Ульяновска Никас Сафронов провел в Ленинском мемориале города персональную выставку. После того, как экспозиция вернулась в Москву, художник обнаружил исчезновение четырех полотен общей стоимостью более восьми миллионов рублей. О произошедшем Сафронов рассказал во время пресс-конференции, и сотрудники полиции немедленно начали розыск», — сказал он.

Спустя несколько дней у Шабалина нашли указанные четыре полотна, а также другие несколько полотен.

«О похищении четырех известный художник знал, а про кражу остальных ему сообщили следователи», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк , хищение было совершено в 2015 году. Бывшему директору музея предъявлены обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, в их числе: кража в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот огнестрельного оружия.

«В ходе обыска в одном из нежилых помещений, принадлежащих фигуранту уголовного дела, полицейские обнаружили и изъяли их (четыре картины, о которых заявил Сафронов — прим. "Ленты.ру") и еще девять картин на общую сумму около 13 миллионов рублей, а также револьвер иностранного производства калибра 7 миллиметров, изготовленный по заводской технологии XIX века, признанный огнестрельным оружием. В настоящее время все картины возвращены владельцу», — заявила Волк.

Кроме того, следствие установило, что директор создал коммерческую организацию, которая получала средства из федерального бюджета на различные мероприятия. По факту они проводились на базе мемориала и за счет учреждения, а выделенные бюджетные средства присваивались. Таким образом в 2012 году после форума соцработников Шабалин похитил более 1,5 миллионов рублей, в 2013-м присвоил 1,6 миллиона, выделенных на фестиваль передвижных выставок.