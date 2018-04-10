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Суд вынес приговор убившему жену актеру
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Петербургского актера приговорили к 11 годам за убийство жены 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала «Высокие ставки»
Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес приговор актеру Константину Кордо-Сысоеву, обвиняемому в убийстве своей супруги.
Как сообщает прокуратура Ленинградской области, мужчина признан виновным в умышленном убийстве и ближайшие 11 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам своей погибшей жены 1 миллион рублей.
Супруга актера была убита в апреле 2016-го года в садовом товариществе "Синигейка". Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности.
Женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Она погибла от 69 ударов палкой. Судмедэксперты впоследствии установили: жертву били по голове и по рукам. Преступление пытались скрыть — тело женщины обнаружили в воде.
Сам Константин Кордо-Сысоев с обвинениями не согласился. Еще два года назад, когда следователи вызывали его на первые допросы, он говорил, что супруга внезапно исчезла и к ее убийству он не имеет никакого отношения.
Константин Кордо-Сысоев снимался в эпизодах сериалов "Литейный", "Ржавчика", "Гастролеры", "Чужой район". В Петербурге он также проводил праздники в ресторанах и банкетных залах.
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