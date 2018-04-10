Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы

Алена Рапунцель сильно заболела. У нее поднялась высокая температура, начал мучать кашель и головные боли, не считая еще целого букета неприятных симптомов. Дело дошло до того, что девушку пришлось срочно госпитализировать.

У себя в аккаунте девушка призналась, что очень плохо себя чувствует. Когда ее доставили в больницу, у нее была температура 39. Врачи подозревали, что у пациентки может быть пневмония, но к счастью, дело обошлось, хотя поставленный диагноз также внушал тревогу. Оказалось, что Рапунцель болеет гриппом средней тяжести.

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Звезду скандальной телестройки поместили в инфекционное отделение, но девушка не смогла там пробыть и пары дней. Дело в том, что там лежали инфицированные пациенты, в том числе и с гепатитами. Алена очень испугалась, ей стало хуже, она не выдержала и сбежала из больницы, решив, что будет приезжать туда делать уколы.