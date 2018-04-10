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Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы
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Серьезно больная Рапунцель сбежала из инфекционного отделения больницы 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алена Рапунцель сильно заболела. У нее поднялась высокая температура, начал мучать кашель и головные боли, не считая еще целого букета неприятных симптомов. Дело дошло до того, что девушку пришлось срочно госпитализировать.
У себя в аккаунте девушка призналась, что очень плохо себя чувствует. Когда ее доставили в больницу, у нее была температура 39. Врачи подозревали, что у пациентки может быть пневмония, но к счастью, дело обошлось, хотя поставленный диагноз также внушал тревогу. Оказалось, что Рапунцель болеет гриппом средней тяжести.
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Звезду скандальной телестройки поместили в инфекционное отделение, но девушка не смогла там пробыть и пары дней. Дело в том, что там лежали инфицированные пациенты, в том числе и с гепатитами. Алена очень испугалась, ей стало хуже, она не выдержала и сбежала из больницы, решив, что будет приезжать туда делать уколы.
К счастью, у Рапунцель есть преданный бойфренд Илья Яббаров, который во всем оказывает своей больной подруге поддержку. Молодой человек не отходит от постели своей возлюбленной, приносит ей чай, следит, чтобы она своевременно принимала таблетки, готовит еду, а также специально просыпается по утрам, чтобы сделать Алене укол, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Dom2Life.ru.
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