Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»

Раскрыто значение «джаги-джаги» из песни Кати Лель

Пользовательница твиттера @liberaI666 поинтересовалась, что означают «муа-муа» и джага-джага» из песни «Мой мармеладный» Кати Лель , и получила ответ от самой певицы.

Как рассказала @liberaI666, в детстве взрослые обещали ей, что она узнает смысл этих слов, когда вырастет. Однако этого так и не произошло.

«Ну вот я выросла и по ощущениям попробовала только говна на лопате», — пожаловалась она.

«Если честно, я тоже», — написала в ответ певица.

если честно я тоже— Катя Лель (@katelel) 9 апреля 2018 г.

Аккаунт певицы не верифицирован, но, по данным «Ленты.ру», на него активно ссылаются коллеги Лель и канал «МУЗ-ТВ». На официальном сайте Лель указан другой аккаунт

Один из пользователей предположил, что секрет «джаги-джаги» кроется в песне «Запрещенных барабанщиков» «Мама Зузу». @DmB_Ekb напомнил, что на «маленьком острове в карибском бассейне», о котором идет речь в песне, «правит не тот, у кого есть бумага», а «тот, у кого длинней джага-джага».

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» входит в альбом «Джага-Джага», вышедший в 2004 году.