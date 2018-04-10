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Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
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Раскрыто значение «джаги-джаги» из песни Кати Лель 

Рамблер 3 часа назад
Пользовательница твиттера @liberaI666 поинтересовалась, что означают «муа-муа» и джага-джага» из песни «Мой мармеладный» Кати Лель, и получила ответ от самой певицы.
Как рассказала @liberaI666, в детстве взрослые обещали ей, что она узнает смысл этих слов, когда вырастет. Однако этого так и не произошло.
«Ну вот я выросла и по ощущениям попробовала только говна на лопате», — пожаловалась она.
«Если честно, я тоже», — написала в ответ певица.
Аккаунт певицы не верифицирован, но, по данным «Ленты.ру», на него активно ссылаются коллеги Лель и канал «МУЗ-ТВ». На официальном сайте Лель указан другой аккаунт.
Один из пользователей предположил, что секрет «джаги-джаги» кроется в песне «Запрещенных барабанщиков» «Мама Зузу». @DmB_Ekb напомнил, что на «маленьком острове в карибском бассейне», о котором идет речь в песне, «правит не тот, у кого есть бумага», а «тот, у кого длинней джага-джага».
Песня Кати Лель «Мой мармеладный» входит в альбом «Джага-Джага», вышедший в 2004 году.
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