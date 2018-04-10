Сын Караченцова рассказал о лечении актёра

По словам Андрея Караченцова, было принято решение лечиться в Израиле , поскольку там есть медицинское оборудование, которого пока нет в России

«Оно более фокусного, прицельного действия. В связи с тем, что папа не может долго находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками (что требуется от пациента, когда он проходит лучевую терапию), поэтому пришлось лететь в Израиль», — заявил он.

Сын артиста добавил, что Караченцов пробудет в Израиле около месяца.

В ноябре 2017 года «Дни.ру» сообщало, что Андрей Караченцов рассказал о состоянии отца.