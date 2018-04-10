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Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
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Сын Караченцова рассказал о лечении актёра 

RT на русском 1 час назад
По словам Андрея Караченцова, было принято решение лечиться в Израиле, поскольку там есть медицинское оборудование, которого пока нет в России.
«Оно более фокусного, прицельного действия. В связи с тем, что папа не может долго находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками (что требуется от пациента, когда он проходит лучевую терапию), поэтому пришлось лететь в Израиль», — заявил он.
Сын артиста добавил, что Караченцов пробудет в Израиле около месяца.
В ноябре 2017 года «Дни.ру» сообщало, что Андрей Караченцов рассказал о состоянии отца.
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