«Мир пуповин»: студенты-медики перепели песню Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова умеет привлекать к себе внимание. Кто-то смеется над ней, а кто-то пародирует и вдохновляется ее музыкой, движениями и текстами. Не остались в стороне и студенты-медики, которые взяли песню Бузовой за основу для своей визитки на Всероссийской олимпиаде.

Для участия во Всероссийской олимпиаде по акушерству и гинекологии студентам Красноярского ГМУ необходим был ролик для конкурса визиток. Вложили медики в создание видео не только юмор, но и много труда. Они полностью переписали текст песни Ольги Бузовой «Мало половин», снабдив его профессиональными терминами, а также воссоздали несколько фирменных движений звезды и сняли собственное видео в родовых палатах.

Основной смысл песни — описание процесса рождения человека, а также чувства медиков, которые помогают роженице. Так, например, в коллективе есть один парень, который и недоумевает, что познает мир пуповин: «На акушерство ходил я один, и никого больше из мужчин. Не стоит сомневаться, это адреналин. Я открываю мир — мир пуповин!»

Интернет-пользователи остались очень довольны получившимся клипом. «Даже будучи пародией на ужасную композицию ужасной „певицы“, этот клип явно лучше во много раз» «Это самая лучшая пародия на Бузову» «Боже, это шедевр! Всем мир пуповин!» «Лучше оригинала и со смыслом» «Вот Бузова учись, как делать песни и клипы!» Так как в песне перечисляются некоторые методы стимулирования родовой деятельности, студенты подписали видео, которое выложили на Youtube, чтобы остальные поняли, как трепетно относятся они к своему делу: «Это не пропаганда стимуляции родовой деятельности окситоцином и амниотомии. Как будущие специалисты не собираемся их применять рутинно и уж тем более безосновательно. Наша работа основывается на клинических рекомендациях министерства здравоохранения . А все подобные процедуры проводятся строго по показаниям!»