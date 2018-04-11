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«Настоящий ангел!»: Анна Нетребко показала невесту своего сына
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«Настоящий ангел!»: Анна Нетребко показала невесту своего сына 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Народная артистка России Анна Нетребко поделилась со своими многочисленными поклонниками очаровательным видеороликом, на котором записано, как ее поздравляет с праздником Пасхи милая белокурая девочка. Сама певица представила малышку, как невесту своего сына Тьяго.
На днях в микроблоге популярной оперной дивы Анны Нетребко появилось довольно неожиданное видео, на котором записан монолог юной светловолосой красавицы. Девочка очень трогательно поздравила Анну, а также ее мужа и сына с праздником, сообщив невзначай о нескольких традициях, которые должны быть соблюдены в этот день.
Анна, судя по всему, осталась очень довольна полученной от друзей весточкой с видеоприветом от их дочери, потому что не просто опубликовала монолог малышки в своем микроблоге, но также представила ее поклонникам, как невесту своего 9-летнего сына Тьяго. Впрочем, интернет-общественность осталась довольна выбором Тьяго и его звездной матери.
«Боже мой! Она, как настоящий ангел!» «А как зовут невестку будущую? Она очровашка!» «Это самое милое поздравление с Пасхой» «А Тиша в курсе про невесту? Какая красота блондинистая», — писали интернет-пользователи под публикацией Анны. Отметим, что Анна довольно часто делится в личном микроблоге фотографиями своего единственного сына, который родился в результате ее головокружительного романа с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Однако вскоре Нетребко рассталась с латиноамериканцем и связала свою жизнь с Юсифом Эйвазовым, который растит Тьяго, как родного сына.
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 8 Апр 2018 в 9:01 PDT
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